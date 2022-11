Marten de Roon van Oranje haalt uit naar de FIFA met hilarische Photoshop: "One Love for this Victory!"

Marten De Roon van Oranje staat bekend om zijn hilarische Tweets. Na de gewonnen wedstrijd tegen Senegal haalde hij op een grappige manier uit naar de FIFA in verband met de regenboogarmband kwestie.

Zoals bekend dreigde de FIFA met een gele kaart als de aanvoerder een regenboogarmband droeg. Maarten De Roon van Oranje en Atalanta trekt zich niets aan van de beslissing van de FIFA. Hij ging lustig aan het Photoshoppen.

"One love for this victory! What a start", tweet hij met een afbeelding die voor zich spreekt.