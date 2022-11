Miljoenen voor Club Brugge? 'Toekomst Noa Lang lijkt bepaalde richting uit te gaan'

Noa Lang leek deze zomer op weg te zijn naar het buitenland, maar bleef uiteindelijk bij Club Brugge. Uitstel of afstel?

De interesse in de Bruggeling is er nog steeds en ondertussen is Lang zelf bij Club Brugge volop bezig zich opnieuw in de kijker te spelen.

Milan of Leeds?

AC Milan zal aankomende winter of zomer mogelijk een nieuwe poging ondernemen, terwijl ook Leeds United nog steeds interesse toont.

De Milanezen namen al contact op, maar nu is ook Leeds stilaan concreter aan het worden. Diverse Engelse bronnen zien Lang in de Premier League eindigen. Het WK kan een hefboom zijn.