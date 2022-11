Peter Reynders waarschuwt voor 'Europees' Canada: "WK over vier jaar leeft nu al enorm"

Van 2018 tot 2020 werkte Peter Reynders twee jaar voor Forge FC, de grootste club in de Canadese competitie.

Reynders waarschuwt de Rode Duivels om best op hun hoede te zijn voor de Canadezen. Hij is momenteel aan de slag bij de U16 van Racing Genk. Twee jaar werkte hij in Ontario als assistent van Forge FC en als technisch directeur van de academie Sigma FC.

“In die jeugdschool werden drie spelers van de huidige nationale ploeg opgeleid”, zegt Reynders aan Het Belang van Limburg. “Buchanan, Larin (beiden Club Brugge) en Laryea, die door Nottingham Forest wordt uitgeleend aan Toronto. Sigma is op papier een privé-academie, die ooit werd opgericht met de steun van Ajax. In de praktijk is het de jeugdafdeling van Forge FC. Canada is in oppervlakte een gigantisch land.”

De opleiding heeft een duidelijk model. “Ze willen in de opleiding alles op de Europese leest schoeien. Je merkt aan alles dat het WK over vier jaar nu al enorm leeft. Maar ook in Qatar wil Canada al presteren. Jonathan David (ex-AA Gent, nu Lille) en Alphonso Davies (Bayern München) zijn toppers in Europa, maar Canada heeft nog veel meer troeven. Ik denk dat de Rode Duivels best uit hun doppen kijken.”