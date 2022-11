Ruud Vormer geeft update over situatie bij Club Brugge: "Het kan dat ik stop"

De komende weken zullen we meer horen van Ruud Vormer. Niet als speler, maar wel als analist voor het WK in Qatar.

Ruud Vormer werd bij Club Brugge opzij geschoven in zijn laatste contractjaar. Een pijnlijke situatie voor de ex-kapitein van blauwzwart.

Over zijn huidige toestand is hij duidelijk. “Op-en-top fit, ook al speel ik geen wedstrijden. Ik heb het nog steeds enorm naar mijn zin bij Club Brugge, waar ik me amuseer tussen de boys. Ik weet dat ik het nog kan, dat voel ik op training”, zegt Vormer in Het Nieuwsblad.

“Maar laten we daar niet te veel over uitweiden. Ik heb er toch geen vat op. Wat er na dit seizoen volgt? Geen idee. We zien wel wat er zich aandient. Het kan dat ik nog een uitdaging zoek, maar het kan ook dat ik stop.”