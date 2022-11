Tielemans ziet WK in Qatar als "een reactie op WK van 2018"

Er is al heel veel gezegd over de Gouden Generatie van de Rode Duivels. Youri Tielemans deed er op de persconferentie zijn zegje over.

Het WK van Qatar wordt door veel mensen gezien als de laatste kans voor de Gouden Generatie. “We moeten daar niet te veel aan denken. Je moet dat in een andere context zien. We hebben een sterk WK in 2018 gespeeld”, klonk het.

Tielemans blikt terug op de voorbije jaren. “Het EK en de Nations League liepen wat minder goed af, maar tegen Frankrijk in dat laatste kwam het op details aan.”

“Uit die fouten hebben we geleerd en dat moeten we hier tonen. Dat we nu meteen wereldkampioen gaan worden, dat ga ik niet zeggen. Maar we moeten wel reageren.”