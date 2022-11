Lag de oplossing voor armband-hetze in solidariteit? "Als beide ploegen van het veld stappen en solidariteit tonen ..."

De 'One Love'-armband was the talk of the town in Qatar en de voetbalwereld dezer dagen. Hoe had het opgelost kunnen worden?

Peter Vandenbempt had wel een idee: "De enige manier om het te counteren is met een grote solidariteit onder de landen", klonk het in Terzake. Utopie "Als we geel krijgen voor die armband, dan stappen we met beide ploegen van het veld. Als statement. En als veel teams dat zouden doen, dan zou de FIFA moeten plooien. In een ideale wereld doen ook de scheidsrechters mee, maar ik weet dat het een utopie is. De landen zijn gezwicht voor chantage van de FIFA." "Waarom ze zo streng zijn? Ik kan er maar een verklaring voor geven: druk van het regime, de emir, de overheid. Het is een opgestoken vinger van de FIFA naar de Westerse wereld."





