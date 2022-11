Wordt dit land de verrassing van WK? "Feit dat speler Gent - een van de beste in Belgische competitie - er niet bij is ..."

Arnar Vidarsson is als bondscoach van IJsland de voorbije maanden in contact gekomen met vele landen die aanwezig zijn op het WK. Van sommige landen is hij onder de indruk geraakt.

"Ik ben erg onder de indruk van het Zuid-Korea van Joao Pinto", aldus Arnar Vidarsson in De Zondag in aanloop naar het WK in Qatar. Gegenpressing "Heel veel loopvermogen en snelheid. Hun gegenpressing is indrukwekkend. Het is een land dat veel ploegen pijn zal doen." Bovendien heeft Vidarsson ook nog lof voor een Zuid-Koreaan: "Het feit dat Hong - bij Gent een van de beste spelers in de Belgische competitie - er niet eens bij is, zegt wel iets over de kwaliteit."