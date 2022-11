Odoi en Ghana beginnen als laagst geklasseerde land aan WK: "Ook in de Champions League gaf niemand Club Brugge een kans, hé"

Denis Odoi begint morgen met Ghana aan het WK met een loodzware opener tegen Portugal. De verdediger van Club Brugge gelooft echter in een Afrikaanse stunt.

Ghana is niet alleen underdog, maar ook op papier het kneusje van het WK. Met een zestigste plaats op de FIFA-ranking zijn The Black Stars het laagst gerangschikte land in Qatar. “Damn, dat had ik niet verwacht”, schrikt ook Denis Odoi zich een hoedje. “Zijn we echt het laagst gerangschikte land?”

“Al wil dat eigenlijk niets zeggen”, herpakt de verdediger van blauw-zwart zich. “Kijk naar de Champions League-campagne van Club Brugge. “Niemand gaf ons een kans, maar na vier wedstrijden waren we al geplaatst voor de volgende ronde. Ik geloof dat we ook met Ghana kunnen verrassen.”