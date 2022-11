Amallah kijkt uit naar duel tegen Rode Duivels: "Hier wacht ik op sinds de dag van de loting"

Sinds 30 september speelde Selim Amallah geen officiële wedstrijd meer bij Standard, maar hij speelt normaal wel tegen de Rode Duivels.

En of Amallah klaar is voor het duel. “Natuurlijk, ik voel me goed”, vertelt hij aan La Dernière Heure zonder twijfel. “Ik kijk ernaar uit. We zullen sterk moeten zijn tegen dit team dat ik goed ken."

"Maar ik heb de coach en mijn teamgenoten geen tips gegeven, we hebben een zeer bekwame staf om de Duivels zo goed mogelijk te analyseren. Ik wacht al op deze wedstrijd sinds de dag van de loting. We gaan alles geven om te winnen.”

Over zijn transfer in januari wil hij zich niet uitspreken. De concentratie ligt nu volledig op het WK, maar zes extra maanden zonder spelen ziet hij helemaal niet zitten.