Jong Genk en Club NXT beginnen goed aan het weekend in de Challenger Pro League

De Jupiler Pro League ligt dan wel stil omwille van het WK, maar in de Challenger Pro League wordt er volop gevoetbald. Zo kwamen Jong Genk, RWDM, Club NXT en Dender in actie vanavond.

Jong Genk - RWDM

Jong Genk en RWDM keken elkaar vanavond in de ogen. Een moeilijke opdracht voor de Genkenaars, maar moeilijk gaat ook. Dit bewezen ze door in de 25ste minuut op voorsprong te komen via Beniangba. In de 70ste minuut verdubbelden ze de voorsprong dankzij een doelpunt van Geusens.

Na vijf partijen zonder winst pakte Jong Genk nog eens de drie punten en krijgen ze wat ademruimte in de kelder van het klassement. RWDM kan dit weekend SK Beveren drie punten zien uitlopen.

Club NXT - FC Dender

De Bruggelingen hadden amper 8 minuten nodig om op voorsprong te komen. In de eerste helft verdubbelde Vermant de score. Dender liet zich niet zomaar doen en via een omhaal bracht Borry de bezoekers terug in de wedstrijd. Al liet Lallemand zijn ploeg wel in de steek door rood te pakken waardoor de bezoekers met 10 verder moesten.

Dender kwam goed uit de kleedkamer, maar toch was het Club NXT dat zijn score uitbreidde. Sandra vond de weg naar doel en zo stond het 3-1. In de 70ste minuut was het verhaal voor Dender uit. Engels scoorde een prachtige vrije trap en zo stond de 4-1 eindstand op het bord.