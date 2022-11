Radja Nainggolan in kamer van meer dan 1.000 euro per nacht: "En enige wat ik moet doen..."

Radja Nainggolan beleeft het WK in Qatar van op de eerste rij. Met verblijf in een vijfsterrenhotel.

Radja Nainggolan woont het WK voetbal bij in Qatar. FIFA nodigt van elk land een legende uit en voor België viel de keuze op Radja Nainggolan.

In het hoogseizoen kost een kamer in het Fairmont hotel 1.159 euro per nacht, maar nu is alles voorzien voor de FIFA die voordroeg om het hotel te laten bouwen voor het WK.

“Da's hier crazy”, zegt Nainggolan aan Gazet van Antwerpen. “Ik babbelde daarnet met Luis Figo: da's wel een 'grave'. Tegen Wesley Sneijder grapte ik: 'Wes, ik ga naar de gym, want ik wil niet worden zoals gij'.”

“Het zit hier gewoon vol met grote namen en mijn kamer is enorm. Het enige wat ik in ruil moet doen voor de FIFA is een matchke spelen met enkele supporters in de Fan Village.”