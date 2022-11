Het wordt bits tegen Marokko: "Als ze weten dat De Bruyne last heeft van zijn enkel of Lukaku van zijn knie ..."

De volgende tegenstander van de Rode Duivels is zondag Marokko. Tarik Tissoudali waarschuwt België al. Veelvuldig en graag.

Tarik Tissoudali raakte niet fit voor het WK in Qatar, maar was in aanloop erheen wel van belang voor zijn land.

Nu kan hij als 'spion' toch nog wat Marokkanen informeren. Verder weet hij dat Marokko er alles zal aan doen om te winnen van de Rode Duivels.

Mentaliteit

"Negentig minuten wordt er oorlog gevoerd. Vechten, duels. Dat is de Marokkaanse mentaliteit", aldus Tissoudali in Het Nieuwsblad.

"Ik weet hoe ze ervoor levern. Als ze weten dat De Bruyne last heeft van zijn enkel of Lukaku van zijn knie, dan gaan ze er vol op. Ze gaan de beste spelers hard aanpakken, ze hebben daar schijt aan. Winnen telt, maakt niet uit hoe."