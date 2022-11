Analisten zijn het niet eens over wat te doen met Lukaku en zijn stellig over Onana: "Om hem kun je niet meer heen"

Zondag spelen de Rode Duivels tegen Marokko.

Zondag spelen de Rode Duivels om 14u tegen Marokko. Winnen betekent dat België zeker is van de kwalificatie voor de volgende ronde. Maar dan moet het spelniveau wel beter van de Duivels. Romelu Lukaku verscheen weer op training en kan misschien al minuten maken.

Jan Mulder zou toch het risico nemen met Lukaku en hem laten invallen. Maar dan moet de bondscoach wel duidelijk zijn tegenover de spits vindt hij. “Martínez moet hem vooraf wel bij de keel grijpen en zeggen: Je forceert je niet! Hij lag mee aan de basis van de opmars van België naar de wereldtop. Lukaku is de ziel van de ploeg”, zegt hij bij HLN.

Marc Degryse zou Lukaku dan weer nog niet gebruiken doordat een spierletsel te gevaarlijk is. Over wie ze het wel eens zijn is Amadou Onana. “Zijn aanwezigheid is broodnodig. Hij had weinig last van verlegenheid, dat beviel me wel. Aan Martínez om uit te maken wie eruit moet: Witsel of Tielemans”, zegt Mulder. Ook Degryse vindt dat. “Je kunt niet meer om Onana heen.”