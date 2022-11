Gert Verheyen ziet maar één vraag meer: "Zijn we wel als team vertrokken naar Qatar?"

De mot zit er duidelijk in bij de Rode Duivels. Ze doen zelfs geen moeite meer om het ook maar een beetje te verstoppen.

Op Sporza kreeg Gert Verheyen van de volgers van de zender de vraag voorgeschoteld of de Rode Duivels wel als team naar Qatar vertrokken zijn.

“Als je luistert naar de interviews, dan zijn sommige zaken niet helemaal oké. Op de persconferentie zaterdag zei Eden Hazard dat onze defensie niet meer de snelste verdediging is”, antwoordde Verheyen.

“Het is niet aan een medespeler om dat te zeggen. Supporters mogen dat doen, analisten ook. Maar geen teamgenoten. Ik zou dat ook heel slecht kunnen verdragen, ook al is het misschien waar. Je zegt dat niet.”

Maar ook vandaag was het weer prijs. “Het interview met Jan Vertonghen na de match lag ook in die lijn. Dan beland je in een straatje waarin de verdedigers aanvallers iets verwijten en andersom. Ik had ook al geluiden opgevangen dat de grote vriendenbende niet meer bestaat. Dat is eigen aan voetbal, zo weet ik uit ervaring. Als je ploeg niet meer wint, dan wordt er vaak naar elkaar gekeken en kijk je niet naar jezelf.”