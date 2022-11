Rode Duivel over Kevin De Bruyne: "Het is niet alleen Kevin die de ploeg moet laten draaien"

Het is nog niet bepaald het WK van Kevin De Bruyne geworden. Tegen Canada trok hij aan de alarmbel, tegen Marokko speelde hij een haast onzichtbare partij.

De frustratie was er al tegen Canada. Toen nam Kevin De Bruyne niet de tijd om het doelpunt van Batshuayi te vieren. Hij trok naar Martinez om tactische aanpassingen te vragen. Met een kleine woordenwisseling met Alderweireld er ook nog bij.

Tegen Marokko kwam het er voor Kevin De Bruyne ook niet uit. Er werd door de Rode Duivels wel meer gecombineerd dan tegen Canada, maar er volgden geen doelrijpe kansen. Met het gekende resultaat van dien...

“We zagen het echte België nog niet”, zei Timothy Castagne aan Het Nieuwsblad. “Het is tijd om wakker te worden. Het is niet alleen Kevin die de ploeg moet laten draaien. Elke tegenstander plakt een mannetje op hem. Wij moeten ervoor zorgen dat hij in de beste posities komt.”