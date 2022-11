Vormer windt geen doekjes om toekomstplannen: "Of ik voor een andere Belgische club ga voetballen? Wellicht wel"

Ruud Vormer treedt dezer dagen op als analist bij WK-wedstrijden, maar voetbalwedstrijden spelen is er al een poosje niet meer bij. Is een vertrek bij Club Brugge dichtbij? En waar ligt zijn toekomst?

“In mijn hoofd heb ik eigenlijk al afscheid genomen van Club Brugge”, windt Ruud Vormer er geen doekjes om op Sporza. “Het is al van augustus geleden dat ik nog gespeeld heb. Ik maak me ook geen illusies. Ze hebben me niet nodig bij Club Brugge, hé. De enige zekerheid is dat ik er nog een contract heb tot het einde van het seizoen."

Zulte Waregem deed afgelopen zomer een poging om Vormer naar de Gaverbeek te halen. En het moet gezegd: Essevee probeert het binnenkort best nog eens. “Ik zie mezelf niet in de woestijn gaan voetballen. Ik heb drie kinderen en we zitten goed in Knokke. Of ik voor een andere Belgische club zal voetballen? Ik denk het wel.”