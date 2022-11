Jude Bellingham zit Wayne Rooney op de hielen

Jude Bellingham start in de basis bij Engeland en zo komt hij dicht in de buurt van het record van Wayne Rooney.

Jude Bellingham is het nieuwe goudhaantje van het Engels voetbal. De centrale middenvelder van Borussia Dortmund gaat waarschijnlijk niet lang in Duitsland blijven want zowel Engelse als Spaanse topclubs hebben een oogje op hem laten vallen.

Met zijn basisplaats van vanavond tegen Wales komt hij dicht bij een record van een Engelse legende. Met zijn 19 jaar en 153 dagen oud is hij de tweede jongste speler die aan 20 caps komt voor de Engelse nationale ploeg. Wayne Rooney was nog iets jonger met 19 jaar en 24 dagen.

Bellingham vond tot nu to éénmaal het net voor de Engelsen. Hij heeft nog een aardige weg te gaan om Rooney in te halen want deze vond in 120 wedstrijden namelijk 53 keer het net. Rooney kwam in zijn eerste 20 wedstrijden 9 keer tot scoren. Kanttekening hierbij is dat beide spelers op een andere positie spelen.