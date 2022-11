Argentinië wint van Polen en stoot als groepswinnaar door, ook Polen bibbert door op doelsaldo

Argentinië en Polen stoten door naar de achtste finales.

Het was van moeten voor Argentinië tegen de Polen als ze zeker wouden zijn van de achtste finales. De groepswinnaar zou uitkomen tegen Australië en in de kwartfinale tegen de winnaar van VS-Nederland. Argentinië domineerde vanaf het begin van de match en kreeg ook enkele kansjes. Messi en Acuña probeerden het een paar keer, maar veel gevaar leverde dat niet op. Ook Julian Alvarez, de vervanger van Lautaro Martinez probeerde het maar Szczesny stond telkens goed.

De Poolse doelman ging wel in de fout iets voor de rust. Hij botste tegen Messi aan, maar veel was er niet aan de hand. De bal ging toch op de stip. Messi zette zich zelf achter de bal, maar Szczesny pakte de harde strafschop en zette zijn fout recht. De stand bij de rust was nog altijd 0-0 ondanks de Argentijnse overmacht.

Snelle goal in de tweede helft

Die brilscore bleef in de tweede helft niet lang staan. Di Maria gaf met een klein tikje mee aan Molina, hij zette voor tot bij het penaltypunt en Mac Allister stond op de goede plaats. Met zijn rechter schoot hij nog even tegen zijn linkerbeen aan, maar de bal rolde toch binnen, Argentinië stond eindelijk verdient op voorsprong.

Zo’n twintig minuten voor tijd zette Alvarez Argentinië op een dubbele voorsprong. Hij kreeg de bal mooi mee van Fernandez en Alvarez schoot met rechts mooi in de bovenhoek. Het lot van de Polen hing aan een zijden draadje.

Polen bibbert nog en gaat door op doelsaldo

Want ondertussen stond Mexico op 0-2 tegen Saoedi-Arabië en stond het met een gelijk aantal punten en doelsaldo met Mexico. Enkel op basis van gele kaarten ging Polen nog door. Kiwior gaf het nog bijna weg met een slechte terugspeelbal, maar Martinez mistte. Diezelfde Kiwior haalde nog een bal van de lijn van Tagliafico.

Uiteindelijk scoorde Saoedi-Arabië in de extra tijd en stoot Polen als tweede door naar de achtste finales. Argentinië speelt daarin tegen het verrassende Australië, Polen krijgt met Frankrijk weer een klepper op zijn bord.