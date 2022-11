Nederlandse analisten geïrriteerd door Van Gaal: "Als we wereldkampioen worden, gaan we het moeten blijven horen"

Het Nederland van Louis Van Gaal is door, maar niet alles is peis en vree. Twee Nederlandse analisten schoven mee aan tafel bij 'Villa Sporza' in de personen van ex-voetbaler Youri Mulder en acteur Frank Lammers.

Dat het in Qatar steevast de grote Van Gaal-show is, kan Lammers niet bekoren. "Het gaat altijd over Van Gaal zelf. Mijn lievelingsverhaal over hem is toen hij op een reünie van zijn school ging polsstokspringen zonder het ooit gedaan te hebben. Hij sprong naast de mat en brak zijn been. Hij denkt echt dat hij dat kan. Hij wil altijd gelijk hebben."

"Trainers die het zelf opeisen als het goed gaat, maar het bij de spelers leggen als het niet loopt, daar heb ik een hekel aan. Hij doet het altijd. Daarom ben ik ook heel bang dat het wel lukt en dat we wereldkampioen worden, want dan gaan we het moeten blijven horen", lacht Lammers.

Systeem

Eenzelfde geluid is te horen bij Youri Mulder, die het matige spel van Oranje hekelt. "De realiteit speelt Van Gaal een beetje parten. Altijd 'ik-ik-ik'." Ligt het dan ook zijjn veldbezetting dat Nederland tot dusver niet sprankelt? "Ik weet niet of het aan het systeem ligt. Tegen Qatar sta je 2-0 voor en dan blijf je die hele tweede helft die bal maar rondspelen. Je kan toch wel eens indribbelen en je man voorbijgaan?"