Didier Drogba neemt het op voor Romelu Lukaku: "Hij is de enige die in drie wedstrijden zoveel kansen heeft gecreëerd".

Uitschakeling van de Rode Duivels na het gelijkspel (0-0) tegen Kroatië van donderdag lokte veel reacties uit in België, maar ook in het buitenland.

Didier Drogba vindt de uitschakeling van de Rode Duivels geen verrassing. "Ze saboteerden zichzelf". De oud-international van Ivoorkust wees met name op de spanningen die binnen de groep zijn ontstaan. "Ze hadden het team om uit de groepsfase te komen, maar als de sfeer niet goed is in een tornooi als deze, wordt alles veel moeilijker. Van wat we in drie wedstrijden hebben gezien, zou het een klein wonder zijn geweest dat België zich kwalificeert. Maar tegelijkertijd gebeuren er soms wonderen, maar daarvoor moet je wel willen, positief zijn en je kans gaan wagen."

Didier Drogba, die ook Romelu Lukaku verdedigde, kende hem en steunde onze spits bij zijn debuut bij Chelsea. "Het is waar dat hij aan het einde van de wedstrijd een paar kansen miste, maar ik zie dat anders. Hij is de enige die in drie wedstrijden zoveel kansen heeft gecreëerd. We mogen niet vergeten dat het een speler is die al twee jaar niet heeft gespeeld en die al iets meer dan een jaar aan het sukkelen is. Met het aantal kansen dat hij na zijn invalbeurt heeft gekregen om te spelen, bewijst vooral dat België met een Lukaku-fit niet hetzelfde team is."