Odoi waarschuwt eigen Ghana: "Geen dingen doen waar we achteraf spijt van krijgen"

Denis Odoi staat met Ghana op het WK in Qatar. Nu volgt een emotioneel beladen duel met Uruguay.

Even terugspoelen naar het WK van 2010. In de kwartfinales werd Ghana uitgeschakeld door Uruguay na een vermeende handsbal van Suarez in de slotfase.

Twaalf jaar later zijn ze dat bij Ghana nog altijd niet vergeten. “Onze kapitein André Ayew was erbij en kan zich het gevoel nog perfect herinneren. Maar hij zegt ook: het mag niet de bovenhand nemen”, zegt Odoi in Het Nieuwsblad.

“We mogen niet te veel vanuit de revanche spelen, anders gaan we dingen doen waar we achteraf spijt van krijgen. Ons doel moet zijn om de volgende ronde te halen en niet om Luis Suarez aan te pakken.”