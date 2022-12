Oefenmatch van KAS Eupen moet geswitcht worden door sneeuwval

Zaterdag spelen KAS Eupen en STVV een oefenwedstrijd tegen elkaar. Lastminute moet die echter gewijzigd worden.

KAS Eupen en STVV hadden voor zaterdag om 15 uur een vriendschappelijke wedstrijd aan de Kehrweg gepland.

Die match kan echter niet doorgaan in Eupen. De wedstrijd zal om 11 uur in Sint-Truiden afgewerkt worden door beide ploegen. De toegang is gratis voor supporters.

KAS Eupen laat op zijn sociale media weten dat sneeuwval het veld onbespeelbaar heeft gemaakt waardoor een wijziging nodig was.