'Belgische topspits valt ten prooi aan Eveline/Ariana'

Nadat eerder heel wat bekende Vlamingen ten prooi vielen aan 'Eveline' is er nu opnieuw nieuws in de zaak rond de man.

G.R. was enkele jaren geleden actief als 'Eveline' en maakte toen heel wat slachtoffers, waaronder een aantal bekende Vlamingen.

Ariana

Daarna werd het even stil, maar nu is er bekend geworden dat hij in het buitenland en meer bepaald Nederland veel nieuwe slachtoffers maakte als 'Ariana'.

Bij de nieuwe slachtoffers zou volgens De Morgen ook een Belgische topspits betrokken zijn. Die ontkent dat wel, maar de gesprekken zouden voor zich spreken.