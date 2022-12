Koeman over Frenkie De Jong: "Hij zal zijn meerwaarde bewijzen in grotere wedstrijden"

Geen figuur die meer besproken werd afgelopen zomer dan Frenkie de Jong. Meer en meer toont hij wat hij echt waard is.

Voorzitter Laporta wou afgelopen zomer dat Frenkie de Jong als grootverdiener bij de club zou vertrekken. Maar dat deed hij niet. Uiteindelijk werd hij één van de steunpilaren in het elftal.

In een interview met Marca vertelt Ronald Koeman over De Jong. “Frenkie is altijd kalm geweest. Hij heeft nooit iets gezegd over de vraag of de club hem wilde verkopen of niet. Hij was gefocust op het voetbal”, klinkt het.

De Jong werd basisspeler en heeft een mooie toekomst voor zich bij Barcelona. “Hij is een speler voor de toekomst van Barcelona en de club hoeft de beste spelers, zoals De Jong, niet te verkopen.”

Ook bij Oranje is hij ondertussen een sleutelfiguur geworden. “Hij zal zijn meerwaarde gaan bewijzen in de grotere wedstrijden. Daar zullen we de Frenkie zien die we kennen.”