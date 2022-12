Politie komt met nieuwe informatie over inbraak bij Raheem Sterling

De Engelse pers maakte zondag melding dat Raheem Sterling naar Engeland teruggekeerd was omwille van een inbraak met geweld bij hem thuis.

Sterling stond zondag niet in de Engelse selectie voor de achtste finale op het WK in Qatar tegen Senegal. Achteraf sprak bondscoach Gareth Southgate van een familiaal probleem, waarvoor de international naar huis terugkeerde.

De Engelse politie bevestigde vandaag de inbraak bij Sterling, maar daarbij werd geen geweld gebruikt. “We onderzoeken een inbraak op een adres in Oxshott, Leatherhead”, klonk het. “De politie werd zaterdagavond gecontacteerd, nadat de bewoners waren thuisgekomen en hadden vastgesteld dat een aantal items, onder meer juwelen en horloges, verdwenen waren. Tijdens de inbraak was er niemand thuis, geweld is er dus niet gebruikt.”

Southgate wacht momenteel af of Sterling nog terugkeert naar Qatar. “We gunnen hem de tijd om dit op te lossen. Uiteraard is dit geen ideale situatie, maar soms is het individu belangrijker dan de groep.”