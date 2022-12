'Vormer weigert aanbieding van Nederlandse Eredivisionist'

Ruud Vormer heeft een concrete aanbieding uit de Eredivisie op zak. De Nederlander is echter niet van plan om terug te keren naar Nederland.

Voetbal International weet dat FC Groningen interesse heeft in Ruud Vormer. De Trots van het Noorden kampeert maar net boven de degradatiestreep en is op zoek naar een kwaliteitsinjectie.

De middenvelder van Club Brugge heeft echter bedankt voor de aanbieding. Vormer liet eerder al weten dat hij zijn carrière wil voortzetten in België én dan nog liefst in Knokke wil blijven wonen. Zulte Waregem is alvast concreet.