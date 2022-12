Anderlecht beslist over lot Veldman en Boeckx na aanstelling nieuwe hoofdcoach Riemer

Op Anderlecht werd een eerste persconferentie met de nieuwe coach georganiseerd. En daar kwamen ook wat details aan het licht.

Brian Riemer is de nieuwe hoofdcoach zoals geweten. Hij kwam over van Brentford, terwijl er met Jesper Fredberg ook een nieuwe sportief directeur is.

Veldman & Boeckx

Het leek er even op dat Riemer ook een (aantal) nieuwe adjuncten zou krijgen naast zich, maar daar is volgens La Dernière Heure geen sprake (meer) van.

Robin Veldman en Franck Boeckx zullen gewoon aanblijven als T2 en T3 binnen de club. Anderlecht is wel op zoek naar een nieuwe assistent voor Guillaume Gillet bij de beloften.