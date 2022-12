CEO Sports Jesper Fredberg over de keuze voor de nieuwe coach en wat er moet veranderen bij Anderlecht: "De speelstijl!"

Jesper Fredberg kwam donderdag ook opdagen voor de voorstelling van de nieuwe coach van Anderlecht, Brian Riemer. De CEO Sports haalde zijn landgenoot weg bij Brentford en had zelf ook wel wat werk te verrichten: "Ik heb hier al meer de luchthaven gezien dan iets anders."

Waarmee Fredberg - die officieel pas vanaf 1 januari in dienst treedt - wil zeggen dat hij toch wel al wat te doen had. Ten eerste: een nieuwe coach vinden. "Dat hij een landgenoot is, was niet het belangrijkste", aldus de Deen. "Het maakt het wel makkelijker om een connectie te maken, maar we wilden vooral iemand die voor de korte en lange termijn een nieuwe mentaliteit binnen de spelersgroep kon brengen."

"Iemand die een systeem op poten zet. Ik volgde Brian doorheen heel zijn carrière en ken zijn manier van trainen met jonge en ervaren spelers. Hij heeft een heel goeie reputatie en is een competente coach. Hij weet hoe hij het beste uit spelers moet halen. Hij kan het individueel talent in het collectief integreren."

Maar is de nieuwe CEO Sports ook al bezig met versterkingen? "Kijk, ik zie een ongelooflijke hoeveelheid talent in onze kern nu. Er is heel veel potentieel. Maar er zijn ook veel dingen die we kunnen aanpassen en dat is een serieuze taak. Het succes dat we willen creëren, begint nu. Wat we moeten veranderen? De speelstijl! We moeten het juiste pad kiezen. Iedereen moet weten waar we voor staan en intern moeten we de mentaliteit daarrond creëren."

"Over versterkingen spreken we natuurlijk ook, maar we willen de komende weken eerst elke speler de kans geven om zich te tonen. Ik zie honger bij de spelers en we willen hen in een systeem steken. Daarna zullen we evalueren en zien waar er gaten zijn. Dan zal ik kijken wat we nodig hebben en waar we kunnen aanvullen."