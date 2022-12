"Geen enkel land toont dat ze echt wereldkampioen willen worden"

Het WK telde al heel wat verrassingen en het zou zo maar kunnen dat we in Qatar een onverwachte wereldkampioen krijgen.

Aster Nzeyimana is terug in het land nadat hij verslag uitbracht vanop het WK in Qatar. Hij was woensdagavond te gast bij Villa Sporza. Het is ook voor hem bijzonder moeilijk om in te schatten wie wereldkampioen zal worden. “Na de wedstrijden tegen Costa Rica en Duitsland dacht ik echt dat Spanje klaar was om wereldkampioen te worden, maar nadien kwamen er toch barstjes in hun pantser”, klinkt het.

Dan maar kijken richting Brazilië en Nederland? “Brazilië was natuurlijk indrukwekkend, maar dat was niet echt een grote uitdaging tegen Zuid-Korea. Er zijn nog geen landen echt getest geweest. Wat Nederland toonde was tactisch heel sterk, maar qua spel dan weer helemaal niet.”

Om uiteindelijk toch uit te komen bij Frankrijk. “Er is voor mij dus nog geen enkel land geweest dat echt toont dat ze echt wereldkampioen willen worden. Frankrijk leunt daar misschien het dichtste bij aan...”