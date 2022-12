Noppert duidelijk over Lionel Messi: "Ik kan zijn penalty's stoppen"

Vrijdagavond speelt Oranje zijn kwartfinale op het WK in Qatar tegen Argentinië. Doelman Andries Noppert kijkt er enorm naar uit.

Dat hij in de WK-selectie zat was al een succes voor hem, maar dat hij de absolute nummer één is bij Nederland maakt het voor Andries Noppert helemaal af.

“Als je een klein jongetje ben droom je ervan op een WK te zijn. Als je mijn carrière ziet, dan berg je die droom op. Maar ik ben er voor blijven vechten”, vertelt hij aan ESPN. “Er is maar één bondscoach die me hier had kunnen brengen en dat is onze bondscoach. Ik ben trots hier te zijn en moet keihard blijven werken. Dat is het allerbelangrijkste.”

Tegen Argentinië in de kwartfinale, met 89.000 man in de tribune. “Angst voel ik zeker niet. Spanning voel je wel als de wedstrijd komt. Maar dat is normaal. Als je geen wedstrijdspanning meer hebt, kun je beter stoppen.”

En uiteraard zijn ook strafschoppen mogelijk bij een gelijke stand. Noppert oog in oog met Lionel Messi. “Hij is een heel goede speler maar ook hij kan missen. Dat hebben we eerder dit toernooi gezien. Hij is net als ons, een mens. Ja, hij is goed, maar tuurlijk kan ik zijn penalty’s stoppen.”