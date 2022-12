Bernd Storck zegt waarom hij mannen naar B-kern stuurt en wat hij denkt van Lamkel Zé

Bernd Storck is zich aan het inwerken bij KV Kortrijk. Hij moet de ploeg in de Jupiler Pro League houden.

Aleksandar Radovanovic, Alexandre De Bruyn en Amine Benchaib werden door Storck prompt naar de B-kern. De Bruyn en Benchaib voldoen niet volgens Storck.

Over de Serviër is er meer te zeggen. “Hij stelde zich boven de club. Hij kwam eerst een week niet en liet alle communicatie over aan zijn agent. En de club had al eerder problemen met hem, toen hij ook al weg wilde. Ik vond het een totaal gebrek aan respect voor de nieuwe coach. Op die manier wil en kan ik niet samenwerken”, is Storck heel duidelijk bij de Krant van West-Vlaanderen.

En ook aan Didier Lamkel Zé moeten geen woorden vuilgemaakt worden. “Ik ken Lamkel Zé ook al langer. Niets mee aan te vangen. Geen discipline, hij lunchte hier wanneer hij wilde, hoorde ik, enzovoort. Dan moet hij maar gaan tennissen, voetbal is een teamsport, hé. Ik weet niet wat er met hem zal gebeuren, of hij inderdaad een nieuwe club heeft, maar voor mij is hij geen issue meer.”