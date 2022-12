Eerst vervanger van Cristiano Ronaldo bij Portugal, straks ook bij Manchester United?

De Engelse club zou hem in de winter willen halen bij Benfica.

Cristiano Ronaldo had zich met zijn explosief interview onmogelijk gemaakt bij Manchester United en tijdens het WK werd er dan ook beslist om zijn contract te ontbinden. Manchester United zou nu interesse tonen in een landgenoot van Ronaldo als zijn vervanger.

Gonçalo Ramos (21) mocht in de eerste twee wedstrijden nog kort invallen bij Portugal op het WK, in de knock-out fase stond hij twee keer in de basis. Tegen Zwitserland scoorde Ramos drie keer en gaf hij één assist.

Manchester United volgde Ramos al voor het WK, maar volgens The Telegraph zou het in de komende transferperiode Ramos willen binnenhalen. De kans dat Benfica hem zal laten gaan is klein, zeker niet voor een prijsje. Mogelijk kijkt Club Brugge de Portugees dus nog in de ogen tijdens hun Champions League ontmoetingen.