Simon Mignolet hoopt op Gouden Schoen na sterk jaar maar ziet één probleem dat in zijn nadeel kan spelen

Op het WK speelde hij niet, maar bij Club Brugge was Simon Mignolet meer dan eens de uitblinker.

Simon Mignolet keept al een heel seizoen op topniveau. Na een minder 2021 nam hij bij nieuwe trainer Schreuder een goede start in 2022 en Club pakte nog de titel na een inhaalrace op Union.

"Ik was opnieuw fit en toonde me belangrijk in de aanloop naar de play-offs. De play-offs verliepen erg gunstig voor Club Brugge en ja daar was ik meer dan eens beslissend", zegt Mignolet bij Truineer. Ook in de Champions League en in de competitie hield Mignolet dit seizoen Club meer dan eens recht.

Mignolet wordt dan ook als favoriet nummer één naar voor geschoven voor de Gouden Schoen. "Alle randvoorwaarden om te winnen, zijn ingevuld. Maar ik mag niet stemmen. In het verleden zijn er nog verrassingen geweest dat de topfavoriet ontgoocheld buitenging."

Nadeel als doelman

Mignolet weet ook dat het niet eenvoudig zal zijn om de Gouden Schoen te winnen. "Als doelman is het wel niet zo eenvoudig want er is een apart stemformulier voor beste doelman. En vele stemgerechtigden (journalisten, ex- spelers, trainers enz) vullen dan op het formulier van de Gouden Schoen enkel namen van veldspelers in."