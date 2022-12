Panini heeft album voor Pro League 2023 gelanceerd

Vanaf vandaag is de editie Pro League 2023 van Panini te koop. Het is de 51ste editie van het stickeralbum over de Belgische competitie.

Het album bestaat uit 60 pagina’s en 675 stickers, waarvan 100 gold glitters. Het boek omvat alles van de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en Lotto Super League. Het boek bevat heel wat informatie. "Daarbij springen de sportieve resultaten van vorig seizoen het meest in het oog", stelt Panini. “Voor het eerst krijgen ook het thuis- en het uitshirt een eigen sticker, in een gold glitter-uitvoering. Verder bevat het album in een overzichtelijke lay-out de stamnummers, het palmares, de eindstanden van de voorbije jaren, de capaciteit van de stadions en nog meer.” Met QR-codes zijn er ook videobeelden te bekijken. In de zakjes met stickers zitten ook jaarpassen en maandpassen voor Eleven Pro League. Het album is vanaf vandaag te koop voor 2,90 euro. Het starterpack (een album inclusief tien stickerzakjes) kost 9,90 euro, de prijs van een zakje stickers bedraagt 0,90 euro.