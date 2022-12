Opmerkelijk: toch tweede kans voor Hoedt? Verdediger treedt aan in oefenmatch

Anderlecht speelt deze namiddag zijn laatste oefenmatch voor de hervatting van de competitie en de beker. Het speelt tegen het Poolse Raków Częstochowa en in de opstelling daarvan staat... Wesley Hoedt.

De verdediger mag/mocht vertrekken deze winter, maar naar wat we horen is er niet veel interesse. Vorige week werd al bekend dat hij terug mocht meetrainen met de A-kern. Vandaag staat hij in de basis in die oefenmatch. Krijgt hij dan toch een tweede kans? Hoedt zelf hoopt daar nog altijd op.