Sterkhouder van KRC Genk valt uit tijdens oefenwedstrijd: De Condé geeft update

KRC Genk pakte een vlotte zege tegen Metz, maar alle aandacht ging naar de blessure van Mike Trésor.

Mike Trésor viel op de stage in Benidorm uit in een oefenwedstrijd tegen het Franse Metz. Hij kreeg een trap op de voet en moest de strijd staken.

Een fikse tegenvaller voor Wouter Vrancken en co, want Trésor is als assistkoning één van de smaakmakers van de Limburgers én de Jupiler Pro League.

“Volgens de eerste berichten valt het mee en gaat het om een kneuzing”, zegt Head of Football Dimitri de Condé aan Het Belang van Limburg.