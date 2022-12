🎥 Derby in Melbourne en protesten lopen helemaal verkeerd: doelman krijgt metalen emmer tegen hoofd

Glover kreeg een metalen emmer tegen het hoofd en hield daar een serieuze wonde aan over. De poppen gingen aan het dansen toen Glover een vuurpijl teruggooide naar de supporters van Melbourne Victory.

Enkele supporters van Melbourne Victory stormden op het veld en een nietsvermoedende Glover kreeg een metalen emmer tegen zijn hoofd. Met een hoofdwonde werd de doelman afgevoerd naar de kleedkamers, waar hij genaaid werd.

De wedstrijd werd gestaakt en de oproerpolitie kwam er aan te pas. Normaal vindt de "grand final" van het seizoen altijd plaats op het veld van de leider, maar om een financiële put te vullen werden die finales voor het eerst voor een smak geld verkocht aan Sydney. Tot grote onvrede van de supporters in Melbourne.

City goalkeeper Tom Glover is assaulted with a bin as fans invade the pitch. What happened to just walking out? #MelbDerby pic.twitter.com/zzckclmwRS