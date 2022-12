Raskin kondigt vertrek bij Standard aan en haalt ook uit: "Heel ontgoocheld, maar niet verrast"

Er werd onderhandeld door Standard met Nicolas Raskin, de belangrijke middenvelder van de Rouches. Maar blijkbaar verloopt dat niet zo goed, als we de Instagrampost van Raskin zelf juist interpreteren.

Bij een foto met jeugdspelers en -speelsters van de club zette hij een cryptische boodschap: "Als je geen respect meer krijgt, moet je weten wanneer je moet vertrekken", schreef hij vrij vertaald. "Heel ontgoocheld, maar niet verrast."

Er is dus geen akkoord gevonden over een verlenging en waarschijnlijk wordt er een oplossing gezocht tijdens de wintermercato. Einde dit seizoen is hij immers einde contract. Raskin zou ook niet meer mogen meetrainen met de A-kern.