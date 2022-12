Standard wil gaan shoppen bij de buren van Seraing

Standard wil bij de buren van Seraing gaan shoppen om hun defensie te versterken.

Volgens de Franstalige journalist Sacha Tavolieri wil Standard bij de buren van Seraing gaan shoppen. Ze hebben een oogje laten vallen op de 23-jarge Sandro Tremoulet. De Franse centrale verdediger kwam deze zomer nog maar pas over van het Franse FC Sète 34.

Hij staat nog onder contract bij Seraing tot medio 2024 met een optie op één jaar. Standard zal dus in de buidel moeten tasten om de centrale verdediger los te weken. Hij kwam in de Jupiler Pro League tot op heden 13 keer in actie en vond éénmaal de weg naar het doel.