'Blijft Anderlecht-spits dan toch langer?'

Zien we Sebastiano Esposito dan toch nog altijd na nieuwjaar. Zijn huurcontract is nog altijd niet beëindigd.

Anderlecht huurt Sebastiano Esposito van Inter Milaan. In het begin van het seizoen speelde hij nog veel. Hij stond regelmatig in de basis, maar hij kon nooit echt overtuigen. De spits scoorde nog maar 2 keer dit seizoen. De laatste wedstrijden bleef hij op de bank, mocht hij kort invallen of zat hij zelfs niet in de selectie.

Esposito mag weg bij Anderlecht en traint momenteel individueel bij Inter. Er wordt onderhandeld over de beëindiging van het huurcontract, maar vooralsnog werd er daarover nog geen akkoord gevonden. Zo meldde Het Nieuwsblad.

Daarom is het niet uitgesloten dat Esposito toch zou terugkeren naar Anderlecht. Zijn huurcontract loopt nog tot het einde van het seizoen en het is belangrijk dat hij trainingsritme, waaronder in groep, blijft opdoen.