Selemani met nieuwe rol bij KV Kortrijk, maar ook weer klaar voor transfer

Faïz Selemani leek afgelopen zomer de deur achter zich dicht te trekken bij KV Kortrijk, maar zover kwam het uiteindelijk niet.

En dus verslijt de Comorees met Bernd Storck de derde trainer van dit seizoen bij de West-Vlaamse club. Nu is OH Leuven de tegenstander in de beker.

“Het is lang geleden dat we nog een officiële wedstrijd hebben gespeeld - ik ben er klaar voor”, zegt Selemani aan Het Laatste Nieuws. “Morgen willen we aan het langste eind trekken. Met onze nieuwe coach gaat het er veel serieuzer aan toe. Ook voor mij persoonlijk is er veel veranderd door mijn nieuwe positie, maar ik zal nog steeds veel vrijheid krijgen.”

Selemani leek afgelopen zomer eerst naar Racing Genk en dan naar het Egyptische Al Ahly SC te vertrekken. “Ik ben momenteel een speler van KV Kortrijk. In januari zien we wel wat er op mijn pad komt. Ik vond het jammer dat Genk in extremis afhaakte, want ik zag dat avontuur wel zitten. De teleurstelling was immens, maar dat is voetbal.”