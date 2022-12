Fabio Silva komt terug op foto's van etentje met Radja Nainggolan

Een tijdje geleden postte Radja Nainggolan een foto op sociale media. Hij was iets gaan eten met Fabio Silva en Sebastiano Esposito.

Dat gebeurde op een moment dat Anderlecht net een 0 op 9 bij elkaar gespeeld had, waardoor er veel kritiek kwam op de twee spelers van Anderlecht.

“Ik zag het probleem niet. Radja is een vriend van Sebastiano. Ze kennen elkaar van bij Inter en ik ging mee naar dat etentje. Toffe gast, Radja”, zegt Fabio Silva aan Het Nieuwsblad.

“Oké, Anderlecht zat toen in een moeilijke periode, maar daarom moet ik toch niet elke avond thuisblijven? Dat is mijn privéleven. Als ik elke avond met Radja wil gaan eten en een foto wil nemen voor Instagram, dan ga ik elke avond met Radja eten.”

Want volgens Silva wilde men de foto gewoon misbruiken. “Vooral omdat we vroeg naar huis terugkeerden en gezond aten. Ik weet best aan welke regels ik me moet houden. Daar ben ik maniakaal in. Er werd iets gezocht om Anderlecht nog dieper te duwen.”