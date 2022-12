L'Équipe slaat opnieuw toe: weinig benijdenswaardige vermelding voor Yannick Carrasco en Andreas Skov Olsen

L'Équipe heeft op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke WK-berichtgeving achter de rug. Carrasco en Skov Olsen zullen ook niet vrolijk worden van de Franse krant.

Van het verhaal over felle ruzie in het Belgische kamp, wat door de Rode Duivels ontkend werd en door andere media niet bevestigd werd, en de 2 op 10 voor ref Marciniak na de WK-finale: L'Équipe heeft tijdens dit WK al voor ophef gezorgd. Nu komt het met een flopelftal van het WK voetbal naar voren.

Daar wil je als speler natuurlijk niet in staan. Dat is echter wel het lot van Yannick Carrasco op de linksachter. De speler van Atlético Madrid krijgt een 3 op 10 voor zijn gehele WK. Carrasco is de enige andere Belg in het elftal met teleurstellingen.

Opvallende namen

Er staan ook nog een paar andere opvallende namen in, zoals Andreas Skov Olsen, Krépin Diatta en Gareth Bale. Skov Olsen staat symbool voor het teleurstellende Denemarken. Gareth Bale maakte van op de stip het enige doelpunt van Wales op dit WK. Onvoldoende om L'Équipe te bekoren.