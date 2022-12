Sleutelspeler is bijna terug bij KV Oostende: "De methodes van Thalhammer doen me denken aan Blessin"

Goed nieuws voor KV Oostende. Na Nieuwjaar kunnen ze waarschijnlijk weer rekenen op Maxime D'Arpino. De middenvelder werd zwaar gemist in de heenronde en bouwt nu zijn conditie en sterkte van zijn knie op.

D'Arpino stond acht maanden aan de kant met een kruisband- en meniscusletsel. Een hele tegenvaller voor KVO."Nochtans vond ik dat de ploeg goed begon. Maar daarna zijn we matchen beginnen verliezen door details of kleine foutjes, en kwamen we in een negatieve spiraal terecht", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij revalideerde niet in Oostende, maar trok naar het buitenland. "Eerst ging ik revalideren in Lyon, daarna in Parijs. Een bewuste keuze”, legt hij uit. “In Oostende had ik het vaak moeilijk. Wanneer je ploegmaats naar het veld wandelen, maar jij moet binnen bij de kinesist blijven, dat is keihard. Ik heb dan ook bewust wat afstand genomen."

De Fransman ziet het wel goedkomen met de kustploeg. “De methodes van Thalhammer doen mij trouwens denken aan Alexander Blessin, dus dat voelt wel vertrouwd aan”, zegt hij nog. “Laat ons hopen dat de motor snel aanslaat. Want eerlijk: dit is niet het seizoen waar we op voorhand op gehoopt hadden."