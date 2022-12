Ronny Deila schetst zijn doelen voor dit en de volgende jaren met Standard

Ronny Deila moest een Standard in woelig vaarwater overnemen. Ondertussen heeft de club al heel wat progressie gemaakt.

Na de overname liet de komst van een nieuwe trainer lang op zich wachten bij Standard. Uiteindelijk kwam men uit bij Ronny Deila. Hij wist Standard na enkele weken enkele niveaus hoger te brengen, maar zijn ploeg blaast nog te vaak warm en koud. Toch blijft hij bijzonder ambitieus.

Europees voetbal is het doel voor dit seizoen. “Het was een droom, maar nu is het een realistisch doel geworden”, vertelt Deila aan Het Nieuwsblad. “Makkelijk wordt het niet, maar als we ons tijdens de winterstop nog kunnen versterken, moeten we in staat zijn om verder te pushen in het klassement.”

En naar de toekomst toch wil Deila nog meer. “Ik heb titels gewonnen in drie landen (Noorwegen, Schotland en de Verenigde Staten, red.) . Ik zou graag een vierde land willen toevoegen aan mijn palmares. Mijn contract loopt hier af in 2025. Hopelijk lukt het me in die drie jaar. Dat is de ultieme droom. Als we onszelf blijven ontwikkelen, dan zijn we tot veel in staat. Standard is een club met een grootse geschiedenis en een unieke achterban. Dat is al een goed begin.”