Trebel laat zich uit over Duranville: "Hij is de toekomst van België"

RSC Anderlecht heeft heel veel jongens met het nodige talent aan boord. Volgens Adrien Trebel is Julien Duranville als 16-jarige de toekomst van ons voetbal.

Amper 16 is hij, maar hij liet bij RSC Anderlecht al duidelijk zien wat hij in zijn mars heeft. Momenteel is hij geblesseerd, maar hij zat wel in de voorselectie voor het WK.

Adrien Trebel gelooft in Duranville. “Hij moet nog veel progressie maken”, zegt Trebel aan RTL Sports. “Vooral op fysiek vlak, niet zozeer op vlak van techniek. Zijn lichaam is wellicht nog niet klaar om elk weekend de volle 90 minuten te spelen.”

Trebel ziet dan ook een mooie toekomst weggelegd voor zijn ploegmaat. “Nu kan een jongen van 16 al titularis zijn bij zijn club”, vult Trebel nog aan. Zelf begon hij op zijn 18de op het hoogste niveau.

Al kan er ook nog een en ander fout lopen. “Als hij denkt dat hij enkel met zijn talent het zal maken, dan zal het op niks uitdraaien. Ik speel grote broer voor hem, hij is de toekomst van België.”