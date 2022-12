Westerlo en Charleroi spelen gelijk in aangename oefenpot

Westerlo en Charleroi deze middag geoefend. Het was een aangename wedstrijd en eindigde op een gelijkspel.

Op dinsdag was het bekeravond, maar niet voor Westerlo en Charleroi. Eerder op de dag speelden ze op het veld van Westerlo achter gesloten deuren een oefenwedstrijd. Er werd 2 keer 60 minuten gespeeld.

Charleroi kwam via Jonas Bager op voorsprong. Hij werkte een hoekschop binnen. 1-0 was ook de ruststand.

Na de rust kwam Westerlo via Lukas Van Eenoo meteen langszij. Daarna bracht Ryota Morioka Charleroi weer op voorsprong. Via Pietro Perdichizzi en Kyan Vaesen dacht Westerlo er nog op en over te gaan, maar in het slot zorgde Martin Wasinski nog voor de 3-3. Daar bleef het ook bij.