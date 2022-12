Bilal El Khannouss is terug in het land: "Ik focus me opnieuw op Genk om wedstrijden te proberen winnen"

Bilal El Khannouss is terug in België na zijn avontuur met Marokko op het WK. In de bekerwedstrijd tegen Anderlecht gaat hij eerst nog supporteren.

Dinsdagavond werd hij nog gehuldigd door de Marokkaanse koning en door het volk ontvangen als helden. Dit na hun knappe vierde plaats op het WK in Qatar. Woensdag lande hij in Zaventem en nu staat alles terug in teken van Racing Genk. De wedstrijd in de Croky Cup tegen Anderlecht komt nog te vroeg, maar hij gaat wel supporteren in het stadion voor zijn ploeggenoten.

“We waren gisteren in Marokko bij de koning en werden goed onthaald door het volk, dankjewel daarvoor. Maar nu ben ik terug in België en focus ik me opnieuw op Genk om wedstrijden te proberen winnen”, sprak El Khannousss bij zijn aankomst in Zaventem.