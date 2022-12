Na de rook komt het vuur: 'Dit is de Belgische eersteklasser die Bournemouth-eigenaar wil overnemen'

Bill Foley verklaarde eerder deze week dat hij een Belgische eersteklasser wil overnemen. Ondertussen is het ook duidelijk over welke club het gaat.

Bill Foley is al eigenaar van Bournemouth FC, maar wil een Franse - dat moet dan Lorient FC worden - en een Belgische club aan zijn portefeuille toevoegen. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

La Dernière Heure weet ondertussen dat het over Sporting Charleroi gaat. Het is immers geen geheim dat de Zebra’s op zoek zijn naar vers geld om de sportieve groei verder te zetten. Voor alle duidelijkheid: er is nog geen witte rook.

Volledige overname of niet?

Bovendien is het momenteel nog de vraag of het om een volledige overname gaat of niet. De kans bestaat namelijk dat de Amerikaanse investeerder zich voor een deel zal inkopen in het Zwarte Land.