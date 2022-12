Alderweireld hoopt op komst van voormalige ploegmaat naar Antwerp: "Maar ik heb hem daarom nog niet gebeld"

Dailey Blind staat op de radar van Antwerp FC. De Nederlander zit op een dood spoor bij AFC Ajax en zou zelfs transfervrij mogen vertrekken uit Amsterdam. Toby Alderweireld heeft zich echter nog niet gemoeid in het dossier.

“Ik ken Dailey Blind heel goed”, aldus Toby Alderweireld in MIDMIDPodcast. “We hebben niet alleen samen gevoetbald, maar we hebben in Amsterdam zelfs samen in de klas gezeten. Dailey is bovendien één van de betere vrienden van Jan Vertonghen.”

Mega Toby hoopt dan ook dat de handtekeningen worden gezet. “Natuurlijk zou ik het leuk vinden als hij naar Antwerp FC zou komen. Maar ik heb hem zelf nog niet gebeld. Ik denk dat het niet heel leuk is voor hem dat de geruchten openbaar zijn gemaakt.”